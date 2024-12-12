Отмечается, что это уже 72-й пакет помощи от Соединенных Штатов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласовал новый пакет помощи Украине. Такое заявление сделал во время брифинга советник Байдена по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

"Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в сфере безопасности для Украины. Он обеспечит их дополнительными средствами противовоздушной обороны, артиллерией, дронами и бронетехникой", – сказал Кирби.

Отмечается, что это уже 72-й пакет помощи Украине от Соединенных Штатов.

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"Как дал понять президент (Байден), мы продолжим поставлять дополнительные пакеты помощи до конца работы этой администрации", – добавил советник.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщает, что администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину. В ближайшие дни Штаты планируют объявить о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит вывести оборудование из состава американских вооруженных сил.

"Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия. С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства", – рассказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Помощь Украине: последние новости от партнеров

Шесть крупнейших стран Европы усилят военную помощь Украине, согласно новой Берлинской декларации, подписанной по итогам министерских переговоров Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства, Франции, Евросоюза и Украины.

Ранее стало известно, что парламент Канады одобрил выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине. По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти деньги будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, крайне необходимые украинцам для победы".

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