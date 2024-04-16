Запад не дает Украине достаточно оружия для обороны и еще связывает руки украинцам в выборе методов этой обороны.

На третий год войны в Украине администрация президента США оказалась по одну сторону с Кремлем из-за украинских ударов по НПЗ в России. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Издание напоминает читателям, что уже несколько недель Россия проводит интенсивную кампанию воздушных ударов по украинской энергетике и безнаказанно бомбит украинские оборонительные позиции на фронте. Путин оправдывает удары по украинским электростанциям местью за украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. И это было бы лишь пустой болтовней, учитывая все предыдущие удары россиян по энергетике Украины, отмечает Bloomberg, если бы не одно обстоятельство.

"Необычно то, что США в этом вопросе на одной стороне с Путиным. Администрация Джо Байдена публично выступила против ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам, очевидно опасаясь влияния на мировые цены на нефть", - отмечает автор публикации.

Видео дня

Отмечается, что украинскому руководству трудно воспринимать такую позицию США, учитывая то, что Украина давно умоляет союзников о большей военной помощи, особенно в отношении систем противовоздушной обороны.

"Запад остается расколотым относительно того, насколько сильно следует давить на ядерную Россию, чтобы помочь Украине победить. (...) Нерешительность в США и Европе создает зону неопределенности, в которой Путин процветает", - пишет Bloomberg.

США против ударов Украины по российским НПЗ

Как писал УНИАН, с начала года Украина осуществила серию беспилотных атак на ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, что создало существенные проблемы на внутреннем топливном рынке России. По подсчетам специалистов, страна-агрессор потеряла до 15% нефтеперерабатывающих мощностей.

22 марта авторитетное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники написало, что США недовольны ударами Украины по российским НПЗ и что руководство СБУ и ГУР было проинформировано об этом.

В публичных заявлениях США были более дипломатичными. В частности глава Госдепа (МИД) США Энтони Блинкен говорил, что Америка "не поддерживает" удары по НПЗ и "не вовлечена" в их подготовку.

В Европе и в самих США администрацию Байдена раскритиковали за такую позицию.

Вас также могут заинтересовать новости: