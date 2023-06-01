Посол, вероятно, превысил полномочия и несколько приукрасил озвученную информацию.

Президентская администрация Джо Байдена в ярости из-за своего посла в Южной Африке и всеми силами пытается спасти отношения с этой страной после высказываний дипломата. Об этом пишет американское издание Politico.

В начале мая посол Рубен Бригети заявил, что ЮАР продала груз оружия российскому кораблю. Также он обвинил власти Южной Африки в "возмутительном" антиамериканизме и поставил под сомнение декларируемый нейтралитет страны.

"Это было шокирующее заявление американского чиновника против страны, которую США пытаются обхаживать в рамках глобальных усилий по изоляции России", – пишет издание.

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Хотя некоторые наблюдатели положительно оценили действия Бригети, считая, что США должны быть более честными в отношении пророссийского уклона Южной Африки, другие наоборот заявили в комментарии Politico, что публично озвученные обвинения были преувеличены и в долгосрочной перспективе навредят интересам Америки.

Публично администрация Байдена попыталась найти баланс между попытками успокоить обозленных южноафриканцев и нежеланием открыто осуждать своего посла. Тем не менее официальные лица США, с которыми пообщались журналисты, дали ясно понять, что им не нравятся действия Бригети и характер его утверждений.

Отмечается, что посол не имел разрешения говорить то, что он озвучил. Более того, Бригети преувеличил озвученную информацию, будто бы она известна США достоверно.

Скандал с возможной продажей оружия из ЮАР в Россию

В начале мая посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил журналистам, что "ставит свою жизнь на кон", что российский грузовой корабль "Леди Р" забрал вооружение с военно-морской базы Саймонстаун в Кейптауне в декабре. Правительство Южной Африки отвергло обвинения и раскритиковало его.

Президент Сирил Рамафоса создал специальную комиссию, которая должна выяснить все обстоятельства захода российского корабля в порт Кейптауна и характер груза, который он забрал.

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