Под ударом были командные центры, склады, логистические центры, производственные мощности боевиков.

США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по отряду Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним групп, сообщило центральное командование Воздушных войск.

За последние часы 85 объектов террористов в Сирии и Ираке были подвернуты бомбардировкам американских ВВС. Под ударом были командные центры, склады, логистические центры, производственные мощности боевиков.

В Багдаде была слышна сирена. Местные СМИ сообщают о попытках ударов по американскому посольству (которое было эвакуировано ранее). Удары наносятся по американским базам в Ираке и Сирии.

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Байден заявил, что по его приказу были нанесены удары по объектам в Ираке и Сирии, которые Иран использует для нападения на войска США.

"Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору", - сказал он.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном и не хотят расширять конфликт на Ближнем Востоке.

"Но, мы без колебаний защитим людей и привлечем виновных в причинении вреда американцам к ответственности и будем делать это когда и где посчитаем нужным. Атаки начались сегодня, но сегодня вечером они не закончатся", - добавил он.

США не планируют наносить удары по территории Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники. Издание ABC News сообщило, что это был ответ на удар дрона по американской базе в Иордании.

Атака на американскую базу в Иордании

Трое военнослужащих США были убиты и по меньшей мере 34 ранены во время атаки проиранской парамилитарной группы на американскую военную базу в Иордании близ сирийской границы. Атаку осуществили с помощью беспилотника.

Президент США Джо Байден определился с тем, как США будут реагировать на атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибли военнослужащие США.

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