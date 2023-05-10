Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в среду санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине с целью восстановления.

Как сообщает Reuters, это будут средства российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США из-за обвинений в уклонении от санкций. Их можно передать Украине согласно бюджетной поправке, принятой в декабре 2022 года.

"Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, она не будет последней", - заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

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Замороженные активы РФ - последние новости

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, введенных в связи с этим вторжением, оперативная группа "российские элиты, доверенные лица и олигархи" (REPO) заблокировала или заморозила активы россиян, попавших под санкции. Как говорится в сообщении Минфина США, были заморожены или арестованы активы на сумму более 58 миллиардов долларов.

В апреле стало известно, что в Штатах рассматривают возможность направление российских активов на восстановление инфраструктуры в Украине. Для этого могут привлечь $300 миллиардов Центробанка России, заблокированных в США и других странах.