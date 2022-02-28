Некоторым работникам посольства Штатов в Минске можно уехать.

Соединенные Штаты Америки приостановили работу американского посольства в Минске.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена

"Государственный департамент США призупив деятельность нашего посольства в Минске (Беларусь), и разрешил добровольный отъезд сотрудников, чья деятельность не связана с чрезвычайной помощью, и членов семей нашего посольства в Москве (Россия)", - говорится в сообщении.

По его словам, эти шаги приняты из соображений безопасности.

"Мы предприняли эти шаги в связи с вопросами безопасности и охраны, которые обоснованы неспровоцированной и несправедливой атакой российских военных сил на Украину", - сказал Блинкен.

Напомним, с самого начала вторжения сил России в Украину с территории Беларуси заходят российские войска с тяжелой техникой, а также с белорусской территории ракетами обстреливаются украинские города, гражданские объекты, жилые дома и различные инфраструктурные объекты.

Позже стало известно, что белорусские войска могут вступить в войну против Украины на стороне российских захватнических сил.

Как сообщал УНИАН, председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил, что сегодня в 12: 30 в городе Ахтырка на Сумщине взорвали нефтебазу.

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.