Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос об оказании Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине макрофинансовую помощь.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter по итогам очередного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение предоставить Украине макрофинансовую помощь", - сообщил Кулеба.

Других подробностей относительно этой помощи Кулеба не рассказал.

Также глава МИД отметил, что отдельно обсудил с госсекретарем США деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. "Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 26 января Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о предоставлении Украине экономической поддержки на фоне стягивания российских войск к украинской границе.

Угроза полномасштабного наступления России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" на наступление.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.

Вас также могут заинтересовать новости: