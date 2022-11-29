Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии на сумму $323 млн.
Как сообщает CNN, Белый дом проинформировал Конгресс об одобрении продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.
Эта сделка "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны", – отметили в администрации Байдена.
Там также отметили, что вооруженные силы Финляндии "не будут иметь никаких трудностей" с принятием в эксплуатацию военного оборудования, которое будет для них закуплено.
Вступление Финляндии в НАТО
Финляндия вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, отказавшись от внешнеполитического нейтралитета в ответ на вторжение РФ в Украину 24 февраля. По состоянию на сейчас 28 из 30 членов Альянса ратифицировали протокол о вступлении этих стран.