В частности, Финляндия закупит ракеты для оснащения истребителей.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу оружия Финляндии на сумму $323 млн.

Как сообщает CNN, Белый дом проинформировал Конгресс об одобрении продажи тактических управляемых авиационных ракет AGM-154 Joint Standoff Weapon для оснащения истребителей воздушных сил Финляндии.

Эта сделка "поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Видео дня

"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного и готового потенциала самообороны", – отметили в администрации Байдена.

Там также отметили, что вооруженные силы Финляндии "не будут иметь никаких трудностей" с принятием в эксплуатацию военного оборудования, которое будет для них закуплено.

Вступление Финляндии в НАТО

Финляндия вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, отказавшись от внешнеполитического нейтралитета в ответ на вторжение РФ в Украину 24 февраля. По состоянию на сейчас 28 из 30 членов Альянса ратифицировали протокол о вступлении этих стран.

Вас также могут заинтересовать новости: