При этом сама террористическая организация не объявила о гибели своего главаря.

Три месяца назад был ликвидирован второй по влиянию главарь «Аль-Каиды» Абдулла Ахмед Абдулла (Абу Мухаммад аль-Масри). Террориста обвиняли в нападениях на американские посольства в Африке в 1998 году.

Это New York Times подтвердили в американской разведке.

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Мужчину застрелили на улице Тегерана 7 сентября - в годовщину нападения на посольство. Он был убит вместе со своей дочерью Мириам – вдовой Хамзы бен Ладена, сына Усамы бен Ладена.

Нападение совершили израильские спецслужбы по указанию США, рассказали изданию собеседники. Пока непонятно, какую роль, если она была, играли Соединенные Штаты, годами отслеживавшие аль-Масри и других боевиков «Аль-Каиды» в Иране.

При этом сама террористическая организация не объявила о гибели своего главаря.

Аль-Каида: что известно

Это международная террористическая суннитская джихадистская организация, основанная в 1988 году Усамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением.

После вывода советских войск из Афганистана «Аль-Каида» сосредоточилась на США как «империи зла», западном мире с его образом жизни, его культурой и всех его сторонников в исламских странах.

На счету «Аль-Каиды» — планирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том числе терактов 11 сентября 2001 года в США. Череда событий, начавшаяся с нападения 11 сентября 2001 года и связанная с деятельностью «Аль-Каиды» и мерами по ее подавлению

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Автор: Яна Ставская