Во время учений будут продемонстрированы американские военные корабли, истребители, а также ракеты Patriot, ракетные установки HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

США и Филиппины проводят крупнейшие за последние десятилетия боевые учения после того, как Китай провел имитацию воздушных и морских атак у побережья Тайваня.

В заранее запланированных ежегодных учениях Balikatan примут участие более 17 600 военнослужащих, в том числе учения с боевой стрельбой, такие как запуск ракеты с потоплением лодки в водах Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива, пишет Sky News.

Это будет последняя демонстрация американской огневой мощи в Азии, которая, вероятно, приведет к дальнейшему обострению напряженности в отношениях с Китаем, который не признает независимость Тайваня.

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Китайские военные самолеты и военно-морские корабли оставались в водах вокруг Тайваня после окончания трехдневных военных учений Китая, сообщило во вторник министерство обороны острова.

"Мы никого не провоцируем, просто тренируясь", - заявил перед началом маневров полковник Майкл Логико, филиппинский представитель Balikatan.

"На самом деле это форма сдерживания", - добавил он. "Сдерживание - это когда мы препятствуем другим сторонам вторгаться в нас".

По словам официальных лиц, во время учений будут продемонстрированы американские военные корабли, истребители, а также ее ракеты Patriot, ракетные установки HIMARS и противотанковые ракеты Javelin.

"Полевые сценарии, такие как затопление лодки в филиппинских территориальных водах, предназначены для №проверки возможностей союзников в общевойсковой боевой стрельбе, обмене информацией и разведданными, связи между маневренными подразделениями, логистических операциях, десантных операциях", - говорится в сообщении посольства США в Маниле.

Напряжение вокруг Тайваня - подробности

Китай провел масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг Тайваня. Пекин прямо заявил, что отрабатывает окружение и блокаду острова.

США отреагировали на масштабные военые учения Китая вокруг Тайваня, в которых задействован флот, авиация и ракетные войска – Пентагон отправил в регион один эсминец.