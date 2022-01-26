Переговоры ведутся на тот случай, если российское вторжение в Украину нарушит поставки РФ.

США ведут переговоры с крупными компаниями и странами-поставщиками газа по всему миру о возможном перенаправлении поставок в Европу в случае вторжения России в Украину.

Об этом заявили во вторник высокопоставленные представители администрации Байдена, сообщает Reuters.

Так, журналистам не назвали конкретные страны или компании, с которыми велись переговоры, но, как отмечается, среди них есть широкий круг поставщиков, в том числе продавцы сжиженного природного газа.

Ранее СМИ сообщали о переговорах представителей Госдепартамента с энергетическими компаниями на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить стабильные поставки в Европу, если конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки.

Читайте такжеЦены на газ изменят курс доллара - прогноз"Мы работаем над выявлением дополнительных объемов нероссийского природного газа из различных регионов мира: от Северной Африки и Ближнего Востока до Азии и США", — сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

"Соответственно, мы... ведем переговоры с крупнейшими производителями природного газа по всему миру, чтобы понять их возможности и готовность временно увеличить добычу природного газа и распределить эти объемы среди европейских покупателей", — сказал чиновник.

План Белого дома усложняется тем фактом, что мировые производители СПГ уже производят столько энергии, сколько могут. Агентство сообщает, что компании, с которыми связались журналисты, сообщили правительственным чиновникам США, что мировые поставки газа ограничены и что мало что может заменить большие объемы из России.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина спокойно пройдет этот отопительный сезон.

По его словам, ежедневно благодаря ритмичным поставкам, в частности по железной дороге и морем, объемы газа и угля растут.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны также заявил, что ситуация в отечественной энергетике является стабильной и контролируемой.

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