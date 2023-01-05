Новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.

Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley для помощи украинцам в борьбе с полномасштабным вторжением Российской Федерации.

Как пишет Reuters, в пятницу, 6 января, пакет помощи будет объявлено официально. Кроме Bradley, в пакет войдут дополнительные системы HIMARS.

По данным издания, двое американских чиновников сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.

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Военная помощь Украине от США

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет помощи Украине. Туда могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

21 декабря 2022 года Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. В него войдут и системы противовоздушной обороны Patriot.

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