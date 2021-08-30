65-летний Марк Бернье с 7 августа боролся с последствиями инфекции в больнице.

В США от последствий коронавирусной инфекции скончался радиоведущий, отказывавшийся вакцинироваться и критиковавший власти страны за меры сдерживания эпидемии.

Об этом сообщает New York Post.

7 августа 65-летнего Марка Бернье госпитализировали, и в больнице у него обнаружили коронавирус. С тех пор он боролся с инфекцией.

Мужчина больше 30 лет вел ток-шоу WNDB на консервативной радиостанции News Daytona Beach в штате Флорида.

Читайте такжеПрезидент африканской страны, отрицавший COVID-19, умер от коронавируса - СМИВедущий открыто называл себя "антиваксом" - как зовут противников вакцинации от COVID-19. После того, как в США разрешили применять вакцину Pfizer, Бернье довольно однозначно отреагировал на вопрос о вакцинации.

"Я не буду ее принимать. Это шутка, что ли?" - сказал он во время эфира 19 декабря.

А в своем Twitter радиоведущий сравнивал действия американских властей по вакцинации населения США с действия нацистской Германии.

Бернье стал третьим консервативным радиоведущим, который скончался от COVID-19 с начала месяца. 21 августа умер Фил Валентайн, который вел радиошоу SuperTalk на станции 99.7 WTN в штате Теннесси. А 4 августа ушел из жизни 65-летний ведущий нью-йоркского радиошоу Newsmax Дик Фаррел. Все они скептически относились к вакцинации.

Как писал УНИАН, ранее в этом году в Кении от коронавируса умер глава Ассоциации католических врачей Стивен Каранджа, который выступал против вакцинации от COVID-19 и называл прививки ненужными.

Автор: Станислав Кожемякин