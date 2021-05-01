Каранджа возглавлял Ассоциацию католических врачей Кении. Он выступал за паровые ингаляции и таблетки гидроксихлорохина при лечении коронавируса и пытался доказать ненужность вакцинации.

В Кении от коронавируса умер глава Ассоциации католических врачей Стивен Каранджа. Он выступал против вакцинации от COVID-19, а несколько недель назад заявил, что прививка абсолютно не нужна.

Об этом пишет BBC.

Каранджа выступал за паровую ингаляцию и таблетки гидроксихлорохина. Его заявления опровергали местные врачи и Всемирная организация здоровья, а впоследствии у него начался конфликт с католической церковью.

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Также врач часто выступал на различных форумах, призывая к альтернативным методам лечения. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом, через неделю после госпитализации.

Каранджа был не только противником вакцины от COVID-19. В 2019 году он возглавил оппозицию против вакцинации школьниц от вируса папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки. Он заявлял, что прививка не требуется, потому что этот вирус якобы поражает лишь тех, чей "образ жизни предполагает безответственное сексуальное поведение".

За пять лет до этого врач также выступил против вакцинации кенийских женщин от столбняка — он считал, что это «кампания по стерилизации».

В целом Кения получила чуть более миллиона доз вакцин против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX, большинство из которых уже использовали. Страна подтвердила более 160 тысяч случаев, более 2,7 тысяч человек умерли.

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Автор: Виктория Гордиенко