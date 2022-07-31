Парламентарии приняли резолюцию, которая осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил РФ в Украину

Парламент Черногории спустя пять месяцев после полномасштабного нападения Российской Федерации в Украину высказал свою позицию. Депутаты все же осудили российское вторжение.

Об этом пишет издание Pobjeda.

Принятая резолюция осуждает открытый акт агрессии и военное вторжение вооруженных сил РФ в Украину как независимое и международное признанное государство. В связи с этим парламент Черногории обратился к властям России с требованием немедленно прекратить войну, которая "прямо подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожает военные и гражданские объекты и ставит под угрозу жизнь миллионов людей, прежде всего гражданского населения".

Кроме того, депутаты страны просят ООН, ОБСЕ и другие международные организации и государства использовать "все возможные дипломатические, политические и экономические средства для сдерживания Российской Федерации от продолжения ее агрессивных действий на территории Украины".

Также черногорские парламентарии обратились к своему правительству, а также политическим и социальным группам с просьбой "безоговорочно, открыто и единодушно осудить этот акт агрессии, насколько они будут непредсказуемы для безопасности и мира Европы и мира". Принятый документ поддерживает меры, принятые ЕС и странами-партнерами по сдерживанию РФ и готовности Черногории полностью их выполнять.

Как ранее сообщал УНИАН, Черногория сразу присоединилась к санкциям ЕС против России. В июне глава МВД страны заявил, что планируется заморозить имущество 34 граждан России и Украины, которые попали под санкции. Позже Минфине Черногории уточнили санкционный список, поэтому он сократился.

27 июля в МИД Черногории сообщили о заморозке недвижимости гражданина РФ в Жабляке. Кроме того, по санкции попало имущество российского политтехнолога Марата Баширова, который в 2014 году работал в структурах боевиков "ЛНР".

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