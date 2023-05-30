Польские власти решили наказать чиновника, который публично затронул больную для Киева и Варшавы тему.

В Польше отстранили от работы спикера МИД Лукаша Ясину, который хотел от президента Украины Владимира Зеленского извинений за гибель поляков в ходе Волынской трагедии 1943 года. Об этом пишет издание RMF FM.

Как выяснили журналисты, спикер Министерства иностранных дел Польши пока не уволен, но отправлен в бессрочный отпуск – именно в связи с его заявлением о Волынской трагедии. В середине мая он заявил, что Зеленский должен принести полякам извинения от имени Украины и в целом продемонстрировать больше раскаяния.

"В украинском посольстве это заявление назвали "прискорбным", а Ясина, по нашей информации, не вернется на должность пресс-секретаря министерства", – пишет издание.

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Скандал с высказыванием Ясины

В интервью одному из польских изданий 19 мая официальный спикер польского МИДа заявил, что "с украинской стороны все еще есть непонимание" того, насколько важным является вопрос Волынской трагедии для поляков. Он отметил, что украинское государство пока не взяло на себя ответственность за трагедию и официально не извинилось за нее, поэтому "президент Зеленский должен взять на себя больше ответственности от лица Украины".

Это заявление вызвало резко негативную реакцию со стороны украинского посла в Польше Василия Зварыча. Он назвал "досадными" попытки "навязать президенту Украины или Украине" модель поведения в отношении "нашего общего прошлого".

В канцелярии президента Польши призвали не выносить эту тему в формат публичных заявлений в соцсетях, а оставить ее для более серьезного и спокойного формата обсуждения.

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