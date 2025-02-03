Новая администрация США планирует расследовать деятельность общественной организации "Центр противодействия коррупции", на основании сведений которой бывшие американские чиновники влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Об этом пишет Закон и бизнес, ссылаясь на собственные источники. Также, по данным СМИ, обсуждаются инициативы по применению санкций США к руководителям ЦПК - Дарье Каленюк и Виталию Шабунину.

"Оказывается, Шабунина, Шерембея и Каленюк финансировала преступная организация", - пишет журналист Владимир Бойко, комментируя слова главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска, который сказал, что USAID является преступной организацией.

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Именно так Маск отозвался об отставке двух высокопоставленных чиновников USAID, которые отказались дать доступ к системам агентства представителям DOGE.

25 января администрация Трампа остановила работу USAID. В связи с этим на 90 дней было приостановлено финансирование многих проектов иностранной помощи от США, в том числе и в Украине.

ЦПК среди других общественных организаций также получал гранты от USAID.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.