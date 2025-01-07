В Офисе президента Украины отмечают, что только благодаря давлению можно заставить Россию прекратить войну.

В Офисе Президента Украины объяснили причины отсрочки визита отставного генерала Кита Келлога, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность специального представителя по вопросам Украины и России. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире 24 канала.

В частности, у него спросили, могло ли интервью президента Украины для американского подкастера Лекса Фридмана повлиять на отложение визита Кита Келлога в Украину, и говорит ли отсрочка этого визита о том, что в переходной команде Дональда Трампа пока не видят, благодаря чему начинать переговоры о прекращении войны.

Подоляк считает, что оба предположения верны.

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"Не только в интервью Фридману, но и вообще в последних интервью президент Украины четко объясняет мотивацию России и объясняет что простых решений не существует", - отметил Подоляк.

По его словам, не существует быстрого решения для нахождения каких-то компромиссов, учитывая долгую продолжительность войны. Подоляк убежден:

"Надо понять, что такое современная Россия. И для того, чтобы это понять, надо определенное время, и переходим к тому, что переходная администрация Трампа как раз глубоко погружается во все эти проблематики и проблематику того, какой тип миропорядка Россия хочет установить, потому что Россия настаивает на стремлении любого сильного государства... иметь право на силовое перераспределение влияний и силовое перераспределение территорий".

При этом, он считает, что демократический мир не готов к такому формату межгосударственных отношений.

"Но готова ли Россия уступить этим желанием, этой мечтой перестроить глобальные политические отношения - она также к этому не готова", - сказал Подоляк и выразил убеждение, что надо искать инструменты принуждения, чтобы заставить Россию прекратить войну.

"И президент Украины об этом говорит, что Россию можно не попросить, не договориться о чем-то, тем более, если вы начнете с Россией договариваться на условиях России - это будет стимулирование России продолжать агрессию. Россию можно только принудить, то есть, через силу", - подчеркнул Подоляк.

Он пояснил, что сила должна представлять собой общую позицию союзников Украины, а это существенное увеличение военных поставок и инвестиций в оборонной способности Украины, и существенное наращивание санкционного давления на Россию (не абстрактного давления, а ограничение возможности России зарабатывать на глобальном уровне).

"Только это будет иметь влияние на Российскую Федерацию и только это будет ускорять финал войны", - сказал Подоляк.

По его убеждению, переходная администрация Трампа осознает это, и что РФ не является страной, которая может адекватно вести себя или адекватно реагировать на определенные предложения.

"Для того, чтобы сделать действенное предложение, надо будет надавить на Россию", - сказал Подоляк.

В то же время, советник руководителя ОП сказал, что пока неизвестно, когда Келлог приедет в Украину, но это обсуждается на коммуникационных площадках, на неформальных между Украиной и США. Подоляк отметил:

"Мне кажется, что достаточно корректно господин Келлог себя ведет... Речь идет о том, что любое предложение сегодня, если не будет принято Россией, а оно не будет принято при тех обстоятельствах, которые сегодня сложились... не имеет смысла".

Он повторил, что Россию надо через силу принуждать.

По его мнению, в США понимают, что нельзя идти на переговоры, если у России переговорная позиция исключительно предусматривает капитуляцию Украины.

Кроме того, у Подоляка спросили о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о реалистичных дискуссиях по территориальным вопросам.

Советник руководителя ОП считает, что надо спокойно реагировать на любые заявления, потому что Франция является партнером Украины и существенно помогает.

"Если Россия оставляет за собой определенные территории или определенные достижения, не только территориальные, например, безнаказанность за военные преступления - это будет стимулировать Россию к продолжению агрессии", - подчеркнул Подоляк.

Отсрочка визита Келлога в Украину

Ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники распространило информацию, что Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы. Сначала 20 января должна состояться инаугурация Дональда Трампа.

20 декабря спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что предварительная дата визита отставного генерала Кита Келлога определена. Предполагалось, что это произойдет до инаугурации Трампа. В Украине намеревались донести информацию до Кита Келлога, которую важно учитывать при разработке видения новой командой Дональда Трампа путей к достижению справедливого мира.

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