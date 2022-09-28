На сообщение политика уже успела отреагировать пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

В Польше в очередной раз отреагировали на аварию на российских "Северных потоках" - бывший глава МИД страны Радек Сикорский поблагодарил за это США.

На своем Twitter-аккаунте он опубликовал фото прорыва на газопроводе с соответствующей подписью - "Спасибо, США".

На сообщение политика уже успела отреагировать пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова.

Видео дня

"Польский депутат Европарламента, бывший Министр иностранных дел Радек Сикорский в твиттере поблагодарил США за сегодняшнюю аварию на российских газопроводах. Это официальное заявление о теракте?", - написала Захарова в своем Telegram.

Прорыв на "северных потоках": что известно

26 сентября компания-оператор Nord Stream сообщила, что пропускная способность в обеих нитях газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления. Причиной этого стала дыра в трубе.

В Кремле говорят, что пока не установили причину утечки газа из труб, однако "не исключают возможности саботажа".

По данным The New York Times, ни один из газопроводов не работал во время резкого падения давления.

"Должны быть большие дыры, иначе давление не упало бы так быстро. Другого объяснения этому нет", - прокомментировала инцидент представитель немецкого сетевого агентства Фиете Вульф.

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд в свою очередь заявил, что первоначальная информация об утечке из газопровода "Северный поток" указывает на акты саботажа.

Главный аналитик инвестиционно-финансовой компании "Солид" Дмитрий Донецкий считает, что из труб "Северного потока" вытекло до 500 миллионов кубометров технического газа. Это последний газ, который "Газпром" мог прокачать в Европу по этим газопроводам. По его словам, ремонт труб может занять до нескольких лет.

Вас также могут заинтересовать новости: