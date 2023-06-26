Эбрахимом Раиси поддержал диктатора в связи с неудавшимся мятежом 24 июня.

Лидер РФ Владимир Путин заручился поддержкой со стороны президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в связи с неудавшимся госпереворотом 24 июня.

Соответствующую поддержку лидер Ирана выразил в рамках переговоров с российским диктатором 26 июня, уточняет пропагандистский проект "Кремль. Новости".

"Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.

Также в рамках разговора Путин и Раиси уточнили, что стремятся к усилению двухстороннего сотрудничества стран по части практической реализации договоренностей между РФ и Ираном в таких сферах, как торговля, энергетика и транспорт.

Помимо этого, диктаторы обсудили вопрос "стабильности Закавказья", а также ситуацию в Сирии: "Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

Выяснился "идейны" вдохновитель бунта в РФ

Напомним, что вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что выдвигается со своими отрядами в Москву из-за "прилета", который случился по одной из баз "вагнеровцев". Пригожин заявил, что это был удар со стороны армии РФ.

Уже 24 июня колонна техники Пригожина стояла на подступах к Москве в Воронежской области, но, по итогу, госпереворот в РФ не состоялся. К вечеру Пригожин объявил, что "вагнеровцы" отходят назад. Это случилось после разговора с лидером Беларуси Александром Лукашенко, который помог Путину урегулировать ситуацию.

После этого сеть разошлась сценариями о том, что на самом деле замышлял Пригожин, и что ему в итоге пообещал Кремль. Также в сети вспомнили об интервью, которое Пригожин дал "военкору" РФ Семену Пегову в апреле. В нем Пегов уточнял, нет ли у Пригожина политических амбиций захватить Москву, на что Пригожин ответил, что это "интересная мысль".

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