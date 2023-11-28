Во вторник, 28 ноября, Совет Европейского Союза одобрил предоставление дополнительного финансирования на обучение украинских военнослужащих.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Обучение солдат ВСУ проходит в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).
Отмечается, что финансирование увеличат на 194 млн евро. Таким образом, его общая сумма составит 255 миллионов евро.
"Цель сегодняшнего решения – продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы", – сказано в заявлении на сайте Совета ЕС.
Этот шаг поспособствует широкомасштабной подготовке личного состава ВСУ и позволит членам ЕС предоставить необходимое оборудование и материалы для тренировок военных.
В Совете ЕС подчеркнули, что на сегодняшний день с момента запуска миссии EUMAM Ukraine обучение прошли более 34 000 украинских военных.
Обучение украинских военнослужащих за рубежом
Десятки тысяч военных ВСУ прошли обучение на территории стран-членов ЕС. Хотя изначальной целью миссии ЕС было обучить 15 тысяч солдат, эту отметку уже превысили – обучено более 34 тысяч бойцов.
Учебные курсы предоставили почти все 27 стран-членов ЕС, за исключением трех. К процессу также присоединилась Норвегия.
Тем временем Соединенные Штаты подготовили около 18 000 украинских военных, заявили в Пентагоне. В основном, тренировки проходили в Германии.