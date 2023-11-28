На сегодняшний день с момента запуска миссии EUMAM Ukraine обучение прошли более 34 000 украинских военных.

Во вторник, 28 ноября, Совет Европейского Союза одобрил предоставление дополнительного финансирования на обучение украинских военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Обучение солдат ВСУ проходит в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Отмечается, что финансирование увеличат на 194 млн евро. Таким образом, его общая сумма составит 255 миллионов евро.

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"Цель сегодняшнего решения – продолжение поддержки EUMAM в наращивании потенциала Вооруженных Сил Украины, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы", – сказано в заявлении на сайте Совета ЕС.

Этот шаг поспособствует широкомасштабной подготовке личного состава ВСУ и позволит членам ЕС предоставить необходимое оборудование и материалы для тренировок военных.

В Совете ЕС подчеркнули, что на сегодняшний день с момента запуска миссии EUMAM Ukraine обучение прошли более 34 000 украинских военных.

Обучение украинских военнослужащих за рубежом

Десятки тысяч военных ВСУ прошли обучение на территории стран-членов ЕС. Хотя изначальной целью миссии ЕС было обучить 15 тысяч солдат, эту отметку уже превысили – обучено более 34 тысяч бойцов.

Учебные курсы предоставили почти все 27 стран-членов ЕС, за исключением трех. К процессу также присоединилась Норвегия.

Тем временем Соединенные Штаты подготовили около 18 000 украинских военных, заявили в Пентагоне. В основном, тренировки проходили в Германии.

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