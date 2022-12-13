Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС еще в 2016 году.

Совет ЕС рекомендовал предоставить статус страны-кандидата на вступление в блок Боснии и Герцеговине, подавшей заявку еще в 2016 году.

Как говорится в заявлении, Совет ЕС "с нетерпением ждет подтверждения этого решения Европейским советом в декабре".

Ожидается, что это решение будет официально оформлено в четверг, 15 декабря, когда лидеры ЕС соберутся на саммите в Брюсселе.

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Статус предлагается предоставить при условии подтверждения Европейским советом, а также при условии, что страна предпринимает рекомендованные шаги для укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией, организованной преступностью и тому подобное.

"Своими выводами Совет посылает четкий сигнал о своей преданности расширению ЕС. Меня особенно радует рекомендация относительно предоставления Боснии и Герцеговине статуса кандидата и признание реформаторских усилий Украины в такие тяжелые времена", – прокомментировал Микулаш Бек, министр европейских дел Чехии, председательствующей в Совете ЕС.

Путь Боснии и Герцеговины в ЕС

Шесть стран Западных Балкан стремятся присоединиться к ЕС – Черногория, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово. Эти страны уже много лет проводят реформы, чтобы стать полноправными членами ЕС.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в ЕС в 2016 году, но процес ее рассмотрения затормозил.

В октябре Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС и назвала определенные условия для этого.

Отмечалось, что ЕК ожидает от страны шагов по укреплению демократии, функциональности государственных институтов, верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью и так далее.

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