Она должна была сопровождать президента США Джо Байдена на саммите

Спикер Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Она получила положительный результат на COVID-19.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус получили все члены ее семьи. В связи с этим она решила не ехать с президентом США Джо Байденом на саммит "Большой двадцатки" в Рим.

"В последний раз я контактировала с президентом Байденом во вторник, когда мы сидели на расстоянии более шести футов друг от друга и были в масках. Благодаря вакцине я почувствовала только легкие симптомы, что позволило мне продолжать работать из дома", - рассказала Псаки

Читайте такжеИлон Маск заявил о готовности продать акции Tesla, чтобы спасти мир от голодаКак ранее сообщал УНИАН, саммит стран G20 проходил в Риме в течение двух дней-30 и 31 октября.

В воскресенье, 31 октября, в шотландском городе Глазго открылась глобальная климатическая конференция COP26. Поэтому многие участники саммита G20 отправятся из Рима в Глазго на конференцию ООН по изменению климата.

Председатель Китая Си Цзиньпин предложил инициативу мирового сотрудничества в сфере вакцин от COVID-19.

Лидеры стран-участниц саммита "Большой двадцатки" (G20) признали "ключевое значение" достижения глобальных нулевых выбросов парниковых газов к середине ХХІ века.

Автор: Анастасия Горбачева