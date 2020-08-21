В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупреждает об ответных мерах противодействия на новые санкции Европейского Союза.
Об этом говорится в обращении Макея к министрам иностранных дел стран-членов ЕС на странице МИД Беларуси в Facebook.
"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим, по сути, вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - заявил Макей.
Читайте такжеВ Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией
Он отметил, что "это не первые санкции в нашей истории, и наша история на этом не закончится".
"Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", - считает Макей.
По словам главы МИД Беларуси, сложилась сложная ситуация.
"Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - подчеркнул Макей.
При этом он выражает уверенность в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений.
"Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - подытожил глава белорусского МИД.
Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.
- 14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.
- 19 августа лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram