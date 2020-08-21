В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкций

Глава МИД Беларуси считает, что новые санкции ЕС нанесут ущерб суверенитету Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупреждает об ответных мерах противодействия на новые санкции Европейского Союза.

Об этом говорится в обращении Макея к министрам иностранных дел стран-членов ЕС на странице МИД Беларуси в Facebook.

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим, по сути, вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами", - заявил Макей.

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Он отметил, что "это не первые санкции в нашей истории, и наша история на этом не закончится".

"Мы их пройдём так же, как и предыдущие. Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире", - считает Макей.

По словам главы МИД Беларуси, сложилась сложная ситуация.

"Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов. Прошу простить, но мы не сможем это рассматривать иначе, как недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, и не сможем это оставлять без противодействия", - подчеркнул Макей.

При этом он выражает уверенность в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений.

"Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций", - подытожил глава белорусского МИД.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных стали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

19 августа лидеры стран - членов Европейского Союза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

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Автор: Виталий Саенко