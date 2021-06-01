Бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в аэропорту «Пулково».
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Самолет авиакомпании LOT развернули на взлетной полосе. Сотрудники ФСБ сказали, что он находится в розыске.
«Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня», - написал он.
Читайте такжеРоссия продлила ограничение на полеты в ТурциюПивоваров летел рейсом Санкт-Петербург-Варшава. Он должен был вылететь в 18:20, но в итоге задержался на полтора часа.
Позднее команда оппозиционера сообщила, что он задержан в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК - осуществление деятельности нежелательной организации.
«Допрос Андрея Пивоварова завершили, он в статусе подозреваемого по делу о «нежелательной организации». С ним адвокат Правозащиты Открытки. Затем Андрея повезут на ночной обыск в его квартире», - сообщили в его команде.
27 мая 2021 года Пивоваров сообщил, что общественная организация «Открытая Россия» прекратила свою деятельность, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования.
Вас также могут заинтересовать новости
- Вспыхнет спонтанно: у Навального заявили, что запланированных протестов больше не будет
- Создатель NEXTA испугался за свою жизнь и призвал на помощь Польшу
- Спецоперацию в аэропорту Минска могли готовить не для Протасевича - Nexta
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram