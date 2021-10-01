Завтра Михеила Саакашвили в тюрьме навестит народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, завтра его навестит народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

"Сегодня вечером премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Саакашвили уже перевезен в пенитенциарное учреждение, сказал глава кабмина на специальном брифинге. Гарибашвили не сообщил подробностей задержания, лишь выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю СГБ Григолу Лилуашвили", - говорится в сообщении.

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Гарибашвили также сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы препятствующие задержанию факторы были минимальны".

По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

Грузинские СМИ опубликовали первые кадры этого задержания.

Как сообщал УНИАН, о задержание Саакашвили грузинскими правоохранителями стало известно вечером 1 октября.

На специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили был задержан и переведен в пенитенциарное учреждение".

Перед арестом Саакашвили сделал видео-обращение к своим сторонникам и призвал их к участию в выборах, назначенных на завтра 2 октября.

МИД Украины вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания Саакашвили.

Во внешнеполитическом ведомстве хотят узнать об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, звучащих в этой стране относительно возможного развития ситуации.

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

Автор: Наталья Хаджи