Отдельно журналисты обратили внимание на активы семьи Пригожина в Санкт-Петербурге.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время войны продолжает очень хорошо зарабатывать на сомнительных бизнесах.

Согласно расследованию изданий "Верстка" и "Можем объяснить", за 2022 год компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся поставками питания в сферах образования и здравоохранения, заработали более 91 миллиарда рублей. При этом суммарный доход этих же компаний за последние десять лет составлял около 185 миллиардов.

Незадолго до войны связанная с Пригожиным компания "Мегалайн" получила в подмосковном Щелково объекты недвижимости Минобороны РФ общей площадью 64 тысячи квадратных метров. Стоимость некоторых объектов была серьезно занижена, выяснили авторы расследования, из-за чего российский бюджет на этой сделке мог потерять более 138 миллионов рублей.

Видео дня

Отдельно журналисты обратили внимание на активы семьи Пригожина в Санкт-Петербурге. Так, по данным авторов расследования, сыну Пригожина Павлу принадлежит особняк, расположенный в коттеджном поселке "Северный Версаль" стоимостью 90–95 миллионов рублей.

В этом же поселке находится многофункциональный комплекс "Лахтинский пассаж". Примерная стоимость объекта может достигать 260 миллионов рублей. Формальным владельцем участка земли, на котором расположен комплекс, является фирма "Бета". Ее Евгений Пригожин создал в 2005 году, а сейчас единственным учредителем "Беты" является его сын Павел.

Пригожин и его ЧВК на войне в Украине: подробности

Летом прошлого года Пригожин, очевидно, получил разрешение Кремля на массовую вербовку российских заключенных в свою частную армию. Он лично ездил по тюрьмам и набирал будущее "пушечное мясо".

В боях за город Бахмут Донецкой области больше всего заинтересован владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби. "Повар Путина" хочет повысить свой статус в иерархии Кремля, а также получить доступ к соляным и гипсовым копям, отметил он.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений руководителю российской частной армии "Группа Вагнера" Евгению Пригожину.