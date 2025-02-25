Примечательно, что полномасштабную войну, которую РФ уже три года ведет против Украины, словацкий политик назвал "событиями в Украине".

Лидер националистической "Словацкой национальной партии" Андрей Данко заявил, что хотел бы, чтобы Украина "вернула" предоставленную предыдущими правительствами Словакии помощь в размере 3,5 млрд евро.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении. Комментируя информацию о том, что Вашингтон и Киев близки к соглашению о полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, вернет Штатам предоставленную Украине помощь, Данко возмутился:

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги. Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", – заявил он.

Видео дня

Примечательно, что полномасштабную войну, которую РФ уже три года ведет против Украины, он назвал не войной, а "событиями в Украине". И, по его словам "Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали".

Реакция Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило прокомментировал претензии Данко.

"Во-первых, надо квалифицировать, что мы называем долгами – а это, очевидно, то, что мы подписали и признали как долг, и это было в двустороннем процессе. Когда вы в банке берете кредит, вы подписываете, что это кредит", – акцентировал он.

Брусило добавил, что долги выплачиваются тем, с кем вы об этом договариваетесь.

"Все остальное – это, возможно, чье-то видение того, что называть долгом или что называть кредитом. На самом деле эта ситуация не настолько однозначна, как может быть подана одной из сторон", – отметил заместитель руководителя ОП.

Словакия и Украина

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Словакия оказывала Украине различную помощь, в том числе военную. От этой страны украинские воины получили, в частности, САУ Zuzana 2. Тогдашний президент Словакии Зузана Чапутова также предоставляла разрешения нескольким гражданам на участие в защите Украины от российской агрессии.

Однако после прихода к власти пророссийского премьера Роберта Фицо помощь Украине резко сократилась. Сам Фицо активно использовал во время выборов российские нарративы.

Сейчас президентом Словакии является Петер Пеллегрини. Он отклонил все обращения от словацких граждан о присоединении к Вооруженным Силам Украины. Действующий лидер страны также неоднократно делал громкие заявления о войне в Украине.

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