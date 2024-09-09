Европа начала экономически отставать от США, и геополитическая ситуация лишь усугубляет это отставание.

Евросоюз может потерять смысл своего существования и развалиться, если не перестроится под новую геополитическую ситуацию в мире и новый технологический уклад мировой экономики. Об этом говорится в большом аналитическом докладе бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги, сделанном по заказу Еврокомиссии.

В документе отмечается, что Европа столкнулась с замедлением темпов экономического роста еще в начале этого века. Различные стратегии повышения темпов роста появлялись и исчезали, но тенденция оставалась неизменной. По разным показателям, с 2000 года разница в приросте доходов населения в ЕС и США стала двукратной. Главной причиной экономического замедления Европы Драги считает недостаточные темпы роста производительности труда в Европе.

И это при том, что последние десятилетия были достаточно благоприятными для Европы: европейским экспортерам удалось захватить значительные доли рынков в развивающихся странах, особенно в Азии; увеличилась доля женщин, вовлеченных в трудовую активность; геополитическая ситуация была благоприятной для ЕС, поскольку Европа фактически находилась под военной защитой США.

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"В мире стабильной геополитики у нас не было причин для беспокойства относительно растущей зависимости от стран, которые, как мы надеялись, останутся нашими друзьями. Но основы, на которых мы строили [объединенную Европу], сейчас разрушаются. Предыдущая глобальная парадигма угасает", - пишет Драги в своем отчете.

В частности он ссылается на окончание эпохи быстрого роста мировой торговли, усиление конкуренции со стороны неевропейских стран и ограничение доступа к зарубежным рынкам. Кроме того, Европа внезапно потеряла своего важнейшего поставщика энергоносителей - Россию. И это на фоне нарушения геополитической стабильности в мире. Это лишь усугубило проблемы, первопричиной которых является технологическое отставание Европы.

"Европа в значительной степени пропустила цифровую революцию, возглавляемую Интернетом, и повышение производительности, которое она принесла. На самом деле разрыв в производительности между ЕС и США в значительной степени объясняется технологическим сектором. ЕС слаб в новых технологиях, которые будут стимулировать будущий рост. Только четыре из 50 крупнейших технологических компаний мира являются европейскими", - отмечает экономист.

И на этом фоне Европа исчерпала демографический потенциал экономического роста. Континент впервые в своей новейшей истории вступает в эпоху, когда экономика не сможет расти за счет увеличения количества населения: единственная возможность сохранить экономический рост - это технологическая модернизация экономики и повышение производительности труда.

"Если Европа не сможет стать более производительной, мы будем вынуждены выбирать. Мы не сможем одновременно быть лидером новых технологий, маяком климатической ответственности и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем закрепить [щедрую] социальную модель Франции. Нам придется сократить некоторые, если не все, наши амбиции", - подчеркнул Драги.

Он акцентировал, что основными ценностями Европы являются процветание, справедливость, свобода, мир и демократия в экологически безопасной среде, а сам ЕС существует для того, чтобы европейцы всегда могли получить выгоду от этих фундаментальных ценностей.

"Если [объединенная] Европа больше не сможет обеспечивать их своим людям или вынуждена будет торговать один против другого, она потеряет смысл существования. Единственный способ справиться с этим вызовом - расти и становиться более продуктивными, сохраняя наши ценности справедливости и социальной интеграции. И единственный способ стать более продуктивным - радикально изменить Европу", - говорится в отчете.

Ситуация в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, в Европе набирают популярность левые и правые радикальные популисты. Например, на недавних местных выборах в Германии победили партии, которые выступают за отмену санкций против России, прекращение помощи Украине и за пересмотр членства в Евросоюзе. Олаф Шольц считает, что частично это стало следствием активной поддержки Украины со стороны действующего немецкого правительства.

Также мы рассказывали, что Россия развернула масштабную информационно-психологическую кампанию в Европе, направленную на подрыв доверия между Европой и США, а также на срыв военной и экономической помощи Украине.

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