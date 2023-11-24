Традиционно между Чехией и Словакией существуют довольно дружеские отношения.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прекративший поставки оружия Украине, умудрился первым своим официальным визитом за границу испортить отношения со страной визита – Чехией. Об этом пишет чешское издание Novinky.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты рассказывают, что словацкая сторона выбрала крайне неудобную дату для визита в Прагу, который состоялся сегодня. Дата не устраивала ни президента Чехии Петра Павела, ни глав верхней и нижней палат чешского парламента.

Кроме того, словацкий премьер хотел встретиться сразу же и с бывшим пророссийским президентом Милошем Земаном и действующим лидером чешской оппозиции Андреем Бабишем, которые поддерживали Фицо в его предвыборной кампании.

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Как поясняют источники, словацкий премьер не только настаивал на этой дате, которая уже была распланирована у чешских властей, но и нарушил давний обычай не устраивать во время зарубежных визитов встречи с другими политиками (кроме действующей власти) в тот же день.

"Это дипломатически абсолютно неприемлемо. Во время своего первого визита в ту или иную страну премьер-министр должен встретиться с президентом и премьер-министром, а не с лидером оппозиции или бывшим президентом", – пояснил источник, добавив, что такая встреча могла быть вполне уместной на следующий день.

В итоге действующая власть Чехии "повела себя как старший, более зрелый брат", говорят инсайдеры. Президент и лидеры парламента были вынуждены отменить свои планы и остаться в столице, чтобы встретиться с премьером соседней страны, отношения с которой традиционно достаточно важны для Праги.

Стоит отметить, что в официальном комментарии журналистам пресс-служба чешского президента отказалась комментировать всю выше приведенную информацию. В парламенте вообще отрицают, что руководство было вынуждено менять свои планы из-за визита Фицо.

Роберт Фицо советует Украине "мириться" с агрессором

Как писал УНИАН, в середине октября оппозиционная партия одержала победу на выборах в Словакии, а уже в конце месяца ее лидер Роберт Фицо получил пост председателя правительства. Он еще во время выборов выступал против поддержки Украины и сохранил эту позицию после победы на них.

Фицо сразу свернул все программы военной поддержки Украины, аргументируя это тем, что лучше 10 лет обсуждать мир, чем воевать.

Также он заверил, что самая большая война в Европе за 70 лет, где ежедневно продолжаются ожесточенные бои, якобы является "замороженным конфликтом". Это, по его мнению, означает, что поставки оружия Украине не принесут мир.

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