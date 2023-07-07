Министры обсудили ряд насущных вопросов, в частности ход украинского контрнаступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщил Резников в Twitter, разговор был продуктивным. По его итогам министр анонсировал "хорошие новости".

"Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО", - отметил Резников.

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Кроме того, министры говорили о новых проектах, связанных с поставкой различных видов боеприпасов. На фоне этого Резников анонсировал "хорошие новости".

Война в Украине - последние новости контрнаступления ВСУ

Силы обороны развивают успех на Бахмутском направлении и продвигаются на Запорожье. Аналитики отмечают, что ВСУ продвигаются к юго-западу от Бахмута. Особенно "горячо" в Клещиевке.

Аналитики отмечают, что вчера украинские войска вели контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и закрепили контроль над своими новыми позициями, а также наступали на Мелитопольском направлении.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал об украинском контрнаступлении. Глава государства подчеркнул, что украинские воины продвигаются вперед на фронте.

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