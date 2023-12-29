Согласно последнему рейтингу Всемирной организации здоровья (ВОЗ), самые тесные в мире отношения с "зеленым змеем" имеют жители Молдовы и Литвы, выпивающие в течение года по 15,2 и 15,0 литров спирта на человека соответственно.

Речь не о том, что они покупают и пьют литрами чистый спирт - во внимание берется вся алкогольная продукция: водка, вино, пиво и тому подобное. Везде есть процент спирта, и именно его пытаются посчитать в ВОЗ.

Вслед за лидерами в рейтинге "выпивох" идут чехи, с показателем 14,4 литров в год. Затем - немцы, нигерийцы и ирландцы, которые выпивают более 13 литров спирта. Следующая группа - "12-литровые", в которую входят латвийцы, болгары, французы, португальцы и бельгийцы.

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Россияне с показателем в 11,7 литров занимают "счастливое" 13 место в рейтинге и возглавляют категорию "11-литровых", в которую входят, среди прочего, поляки, эстонцы и британцы

Украинцы идут с большим отрывом – на 34 позиции с показателем 8,6 литров спирта в год. Наши "соседи по застолью" - это голанцы, канадцы и японцы. Замыкают рейтинг из 50 стран Пакистан, Саудовская Аравия и Кувейт (теперь вы знаете, куда не стоит ехать отмечать Новый год).

Можно сказать, что во всем виноваты традиции и религия. Но это не всегда так. Потому, например, в Нигерии (6 позиция с показателем 13 литров) более половины населения - мусульмане, а более половины из 80 миллионов христиан - это довольно требовательные протестанты (англиканцы, пятидесятники и т.д.). Католиков, у которых есть давние пивные и винные традиции, в этой стране насчитывается всего около 20 миллионов, и выпить за всех столько алкоголя они не смогли бы.

Интересно, что количество христиан здесь растет из года в год. Это означает, что именно христианские традиции среди нигерийцев становятся более популярными.

А выпить на вечеринке или после тяжелого рабочего дня - это, как ни крути, традиция, которая больше присуща христианам, чем мусульманам

Можно сказать, что во всем виноваты традиции и религия. Но это не всегда так. Потому, например, в Нигерии (6 позиция с показателем 13 литров) более половины населения - мусульмане, а более половины из 80 миллионов христиан - это довольно требовательные протестанты (англиканцы, пятидесятники и т.д.). Католиков, у которых есть давние пивные и винные традиции, в этой стране насчитывается всего около 20 миллионов, и выпить за всех столько алкоголя они не смогли бы.

Интересно, что количество христиан здесь растет из года в год. Это означает, что именно христианские традиции среди нигерийцев становятся более популярными. А клонить на вечеринке или после тяжелого рабочего дня - это, как ни крути, традиция, которая больше присуща христианам, чем мусульманам.

Впрочем, речь не просто ислам как религию, а скорее о шариате – мусульманском праве. Потому что пьют меньше не там, где много мусульман, а там, где действуют исламские обычаи и, главное, наказания за алкоголь. Как в тех же Кувейте или Саудовской Аравии – в первом показатель 0,0 (вообще никто не пьет), а у саудитов – 0,2 литров спирта в год. Это одна бутылка водки или 4 бутылки 5% пива в год. Может какой-то моряк не удержится и выпьет в Аравии…

Казахстанцы, например, уходят не так уж далеко от нас – на 38 месте с показателем 7,7 литров в год. Потому что это светская страна, хотя там преобладают мусульмане. Впрочем, Турция тоже светская, но там показатель значительно меньше – всего 2 литра. Больше пьют даже в ОАЭ – 3,8 литров, что на одном уровне с Израилем. Правда, в ОАЭ в последние десятилетия появилось много иностранцев, которые и "подтягивают" уровень употребления алкоголя до высших величин.

Впрочем, главный показатель - это даже не количество выпитых литров в год, а динамика. Потому что горе или радость могут сильно повлиять на употребление "огненной воды". Так, еще в 2019 году украинцы были аж на 57 месте с показателем всего 8,3 литров употребленного спирта в год. А сейчас - 34 позиция и 8,6 литров. Да, мы стали пить не намного больше, но даже это изменение нас очень сильно подняло в рейтинге "алконавтов".

Но едва ли не самый большой "рывок" сделали наши агрессивные соседи – россияне поднялись за 4 года с 32 на 13 место - с 10,5 до 11,7 литров спирта в год. Как видим, они принесли горя больше нам, но выпивают из-за этого больше сами

Как говорят социологи, увеличение употребления алкоголя в странах Восточной Европы - это всегда признак кризиса и социального недовольства. Итак, как ни странно, россияне недовольны своей жизнью больше, чем украинцы. Да, все познается в динамике.

Коррелирует ли это с рейтингами счастья и спокойствия? На этой неделе на страницах The Economist появился рейтинг продолжительности сна. Чем больше средняя продолжительность сна в стране, тем лучше.

Рейтинг сна. Источник: The Economist

Лидерами здесь оказались Эстония, Финляндия, Ирландия и Нидерланды, а также Австралия и Новая Зеландия – там спят в среднем по 7 часов в сутки. А вот среди антилидеров - Россия, Южная Корея и Япония. Украины в исследовании, к сожалению, нет.

Об алкоголе в России мы уже знаем. А корейцы и японцы являются крупнейшими "выпивохами" в Азии – первые идут на 24 позиции с показателем 10,2 литра, а японцы – 36-е с 8 литрами употребляемого спирта в год. Лидеры "рейтинга сна", впрочем, тоже любят"клонить". А значит, прямой корреляции нет.

А как насчет счастья? Согласно исследованию World Happiness Report 2023, самыми счастливыми являются финны, датчане, исландцы, израильтяне и голанцы. Японцы на 47 месте, южнокорейцы там 57-ми, лидеры алкорейтинга молдаване – 63-е, россияне на 70-й позиции, а украинцы – на 92-й. Самые несчастные же в мире сейчас жители Афганистана, Ливана и Сьерра Леоне – 137, 136 и 135 позиции соответственно.

Таким образом, больше всего алкоголя "принимают на душу" там, где есть соответствующие традиции. Но и социальное положение в стране очень влияет на динамику выпивки. В частности, молдаване только в этом году вышли на первое место, а едва ли не самое стремительное падение в объятия "зеленого змея" у россиян.

На востоке же пьют больше всего те, кто тяжелее всего работает - речь не об условиях труда, а о длине рабочего дня и о его интенсивности (потому что у японцев и корейцев и эффективность труда значительно выше, чем у условных русских, которые спят, впрочем, так же плохо)

Главное для нас, что доступные рейтинги и показатели употребления алкоголя показывают, что у нас не так все и плохо. Уровень употребления алкоголя у нас растет, но очень умеренно. Мы не "топим" свою тоску в водке, хотя у нас эмоциональное состояние действительно тяжелое в условиях войны. По сравнению с молдаванами, русскими и даже поляками, мы еще держим себя в руках.

Напоследок, просим слишком не ухудшать алкогольную статистику государству за время новогодних праздников, чтобы в следующем году все наши рейтинги становились еще лучше, а мы – счастливее и без "зеленого змея". Потому что это история не только о счастье, но и о морали и здоровом боевом духе, который нам в современных условиях очень нужен.

Андрей Попов