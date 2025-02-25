Трамп действительно хочет мира в Украине, но по своим эгоистическим причинам.

Президент США Дональд Трамп помешан на идее получения Нобелевской премии мира, и война в Украине - это его шанс. Как пишет The Hill, об этом заявил ветеран американской журналистики Билл О'Райли.

"Я точно знаю, к чему стремится Трамп. Он хотел бы быть номинированным на Нобелевскую премию мира. Это может произойти, а может и не произойти. Это не самая честная организация в Норвегии, но он хочет решить это дело", - сказал он.

О'Райли, который ранее работал на прореспубликанском канале Fox News, в целом одобряет тактику принуждения Украины, которую выбрал Трамп.

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"Как только мы достигнем такого соглашения в Украине, мы разместим американскую структуру в этой стране, что значительно, намного усложнит для "Плохой Власти" бомбить ее, потому что там будут американцы", - сказал О'Райли.

Вместе с тем журналист охарактеризовал Путина как человека без моральных ограничений, сравнивая его с диктаторами прошлого.

"Он похож на Гитлера, он похож на Мао [Цзэдуна], он похож на [Иосифа] Сталина. У вас нет рычагов влияния на него", - сказал О'Райли, добавив, что Путину "безразлично, мерзнут ли его люди в Сибири".

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, администрация Трампа ожесточенно сопротивляется включению гарантий безопасности Украины в соглашение об украинских ресурсах. Хотя Киев смог добиться изъятия из проекта соглашения наиболее скандальных требований Трампа, вопрос гарантий безопасности, вероятно, будут согласовывать во время личной встречи двух президентов.

Также мы рассказывали, что президент Франции Эмманюэль Макрон упрекнул Трампа из-за его желания обложить европейские товары дополнительными пошлинами. Он призвал Трампа вести торговые войны с Китаем, а не с европейскими союзниками.

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