Документ устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет.

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к конституции, который в том числе дает право действующему президенту страны Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Читайте такжеСторонники Навального собирают полумиллионный митинг за страну без ПутинаСогласно одному из новых положений российской конституции, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Также документ устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства, передает ТАСС.

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Автор: Ирина Погорелая