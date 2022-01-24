Высокий представитель Евросоюза заявляет о единстве стран-членов ЕС относительно подготовки санкций против России, но процесс еще продолжается.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель считает Германию надежным партнером на фоне противоречивых заявлений от отдельных немецких политиков в отношении Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В частности, у него спросили, считает ли он Берлин надежным партнером, поскольку из Германии поступают запутанные сообщения в отношении России.

"Как вы можете спрашивать, могу ли я видеть Берлин надежным партнером? Все члены Европейского Союза являются надежными партнерами", - подчеркнул Боррель.

Также у него уточнили, считает ли он Берлин нерешительным, когда дела касаются России.

"Все члены Европейского Союза объединены, мы демонстрируем беспрецедентное единство по ситуации в Украине благодаря тесной координации усилий с США", - сказал Боррель, и добавил, что нет никакой проблемы в отношениях с какой-то страной-членом ЕС.

Кроме того, у него спросили, действительно ли вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT уже не находится на повестке дня.

"Процесс принятия решений о санкциях - это сложный процесс. Санкции должны приниматься Советом ЕС на основе предложения высокого представителя, от меня, или страны-члена. Но мы также хотим действовать в решительной координации с нашими союзниками - особенно с США, также Канадой и Великобританией. Сейчас мы продолжаем разрабатывать сильный пакет санкций, но сегодня ничего конкретного не будет утверждено, так как процесс еще продолжается. Мы уверены, что все будет готово, когда будет такая необходимость. Но мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах", - сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС играет активную роль в этом вопросе.

Скандальные высказывания о Крыме

Как сообщал УНИАН, вечером 22 января командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями о том, что Украина никогда не вернет оккупированный Крым и ее нельзя принимать в НАТО.

В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.

По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.

Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.

Также В МИД Украины отметили, что заявления отдельных немецких политиков наносят ущерб двусторонним отношениям. "На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации безопасности в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зёдера", - заявили в МИД.