В полиции ОАЭ уверены, что Александр Тен был фотографом скандальной фотосессии.

Сообщник организатора скандальной фотосессии обнаженных девушек в Дубае, питерский фотограф Александр Тен успел сбежать в Россию до приезда полиции.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник.

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«То, что парочка недавно была в ОАЭ, доказывают и появившиеся всего три дня назад в одном из Telegram-каналов «для взрослых» снимки Смеловой с логотипом «ТЕН» на фоне дубайских пейзажей», – говорится в сообщении.

В полиции ОАЭ уверены, что именно Тен был фотографом скандальной фотосессии.

То, что организатором той съемки был российский IT-предприниматель Алексей Концов. следствием Эмиратов уже установлено. На данный момент все девушки отпущены, а Концов находится под стражей.

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Автор: Катерина Шварц