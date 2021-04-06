Сообщник организатора скандальной фотосессии обнаженных девушек в Дубае, питерский фотограф Александр Тен успел сбежать в Россию до приезда полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник.
Читайте такжеПляски голых моделей в Дубае спровоцировали скандал с дочерью олигархаОтмечается, что парень улетел в Россию вместе со своей подругой – моделью Сашей Смеловой, известной по съемкам в стиле ню.
«То, что парочка недавно была в ОАЭ, доказывают и появившиеся всего три дня назад в одном из Telegram-каналов «для взрослых» снимки Смеловой с логотипом «ТЕН» на фоне дубайских пейзажей», – говорится в сообщении.
В полиции ОАЭ уверены, что именно Тен был фотографом скандальной фотосессии.
То, что организатором той съемки был российский IT-предприниматель Алексей Концов. следствием Эмиратов уже установлено. На данный момент все девушки отпущены, а Концов находится под стражей.
Скандальная фотосессия в Дубае: другие новости
- В Дубае толпа обнаженных девушек станцевала на балконе небоскреба: их арестовали
- За съемки голых моделей на балконе в Дубае задержан IT-предприниматель (фото)
- Скандал с голыми девушками в Дубае: задержаны 11 украинок
- Голая фотосессия в Дубае: брат задержанной украинки прокомментировал скандал
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram