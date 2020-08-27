Эстония вводит санкции против белорусских чиновников за фальсификацию на выборах и насилие над протестующими

Ограничительные меры вводятся координированно с Латвией и Литвой.

Эстония вводит санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификации на выборах и насилие над протестующими.

Читайте такжеПремьер Эстонии: Лукашенко не ответил на звонки Меркель и МакронаОб этом сообщает эстонское издание ERR. Отмечается, что правительство Эстонии приняло постановление, которым на основании закона о международных санкциях вводится запрет на въезд в Эстонию для тех лиц, в отношении которых есть основания считать, что они отвечают за фальсификацию выборов президента Беларуси, связанное с этим насилие и нарушение прав человека или же способствовали этому.

"Народ Республики Беларусь имеет право сам свободно выбирать свое будущее, он ясно выразил волю к демократическим переменам. Единственная возможность для этого - действительно свободные и независимые выборы. Цель введенных Эстонией фокусных санкций - осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию", - сказал премьер-министр Юри Ратас.

В соответствии с позицией по поводу политики ЕС в отношении Беларусь, одобренной правительством на заседании 18 августа 2020 и поддержанной комиссиями парламента по иностранным делам и делам Евросоюза на совместном заседании 19 августа 2020 года, Эстония не признает результаты прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, поскольку выборы не были ни свободными, ни честными.

Санкции вводятся координированно с Латвией и Литвой. К введению санкций сейчас готовится и Евросоюз, напомнило издание.

Постановление правительства вступит в силу в общем порядке. После этого список конкретных лиц свои приказом утвердит министр иностранных дел.

Ситуация в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

19 августа лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.

На встрече 27-28 августа в Берлине главы МИД стран ЕС примут предложения по санкция против Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко