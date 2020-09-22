В Брюсселе Тихановская выступила перед главами МИД Евросоюза и евродепутатами, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по итогам визита в Брюссель договорилась о помощи Евросоюза в случае, если в стране наступят «демократические перемены».

Читайте такжеВ Евросоюзе подготовили перечень лиц и учреждений Беларуси, против которых могут ввести санкции - БоррельОб этом сообщила ее пресс-служба в Telegram. «Репрессированные режимом, студенты, журналисты, медики, правозащитники смогут рассчитывать на помощь европейских стран. Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», - говорится в заявлении.

В Брюсселе Тихановская выступила перед главами МИД Евросоюза и евродепутатами, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли. Также она встретилась с белорусской диаспорой и выступила на митинге в поддержку Беларуси, сообщает ее пресс-служба. Она призвала поддержать призыв провести новые выборы, прекратить насилие и освободить политзаключенных.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили онепризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН