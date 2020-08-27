Глава польского правительства призывает власти Беларуси начать диалог с оппозицией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает Российскую Федерацию отказаться от планов вторжения в Беларусь.

Об этом Моравецкий сообщил в микроблоге Twitter.

"Правительство Польши настойчиво призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь под ложным оправданием "восстановление контроля" - враждебный акт, нарушающий международное право и права человека белорусского народа, который должен свободно решать свое собственное будущее", - подчеркнул Моравецкий.

Читайте такжеПутин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в БеларусиРанее польский премьер призвал власти Беларуси отпустить всех незаконно задержанных и допрошенных оппозиционных активистов.

"Диалог должен стать нормой. Координационный совет является подходящим партнером для разговора с властью в Минске", - добавил он.

Ситуация в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

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Сегодня, 27 августа, президент РФ Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко