Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает Российскую Федерацию отказаться от планов вторжения в Беларусь.
Об этом Моравецкий сообщил в микроблоге Twitter.
"Правительство Польши настойчиво призывает Россию немедленно отказаться от планов военного вторжения в Беларусь под ложным оправданием "восстановление контроля" - враждебный акт, нарушающий международное право и права человека белорусского народа, который должен свободно решать свое собственное будущее", - подчеркнул Моравецкий.
Читайте такжеПутин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в БеларусиРанее польский премьер призвал власти Беларуси отпустить всех незаконно задержанных и допрошенных оппозиционных активистов.
"Диалог должен стать нормой. Координационный совет является подходящим партнером для разговора с властью в Минске", - добавил он.
Ситуация в Беларуси: что известно
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