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Ярослав Конощук
Россия потеряла геополитическое влияние / коллаж УНИАН

Сирийское фиаско Путина

13:59, 11.12.2024
8 мин.

Свержение режима семьи Башара Асада меняет баланс сил на Ближнем Востоке. И не все геополитические игроки оставят свое влияние в Сирии хотя бы на прежнем уровне. Россия уже бежит, поджав хвост.

Беги, Ваня, беги

Блиц-вал режима Асадов меняет расклад сил в Сирии. Бывшая оружейная опора семьи Асада - Россия, быстро выводит военных и вывозит имущество со стратегических военных баз в городах Тартус и Хмеймим, призывая предоставить "зеленые коридоры". В частности, один из известных российских военкоров Fighterbomber буквально умолял дать возможность российским военнослужащим в Сирии эвакуироваться.

Москва поставила не на ту лошадь и переобувание в воздухе российских пропагандистов не поможет ситуации и не поможет потере геополитического влияния. Без режима Асада РФ вряд ли сохранит возможность оставаться на уровне ключевых стран региона - Ирана, Турции, Израиля, Саудовской Аравии. Более того, Россия уже потеряла роль противовеса США на Ближнем Востоке.

Одним из факторов этого является уничтоженная возможность оперативного реагирования на конфликты в регионе и частично в Африке. Ведь почти все операции России в Африке обслуживались через сирийские базы. Впрочем, этот вопрос, хотя и очень болезненный, не является критическим.

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"К примеру, их возможности влияния в Африке и невоенные проекты никуда не исчезнут", - уверен эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

Политический аналитик Игар Тышкевич тоже считает, что несмотря на стремительное бегство из Дамаска, РФ имеет шанс остаться в Сирии, просто на новых условиях. К примеру, больше не будет иметь влияния на формирование власти в этой стране.

"Россия теряет влияние, но сохраняет шанс даже остаться в Сирии. Правда, на новых условиях, в формате одной из сил "второго порядка"", - отмечает он.

Но и это - не все неприятные последствия для россиян. Если ситуацию в Сирии удастся стабилизировать на длительное время, может быть разблокировано строительство газопроводов, по которым потечет газ из Катара, что скажется на позициях России на мировом энергетическом рынке. По словам Игара Тышкевича, в таком случае РФ, теряет европейский рынок газа (ведь катарский газ (как и египетский), доставленный по трубопроводной системе, будет дешевле российского).

Россия вынуждена бежать из Сирии, но не совсем / Wikimedia Commons

Кому выгодна стабильная Сирия

Первую скрипку в Сирии теперь перебирает на себя Турция.

"Очертания нового правительства во многом будут определяться Анкарой, с долей влияния аравийских монархий и, возможно, Ирана. Почему не РФ? Потому что она сделала ставку только на Асада", - отмечает Игар Тышкевич.

Ключевым приоритетом Турции в Сирии является стабилизация ситуации и недопущение новых столкновений между сирийской оппозицией. Ведь она, мягко говоря, неоднородна: кроме протурецких прокси в свержении режима Башара Асада участвовали и силы, которые связывают с США и с аравийскими монархиями. Именно последние, по словам Тышкевича, и вошли в Дамаск.

Руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос добавляет, что основы для внутрисирийского переговорного процесса уже заложены.

"Одним из факторов успеха Хаят Тахрир аш-Шам (коалиция, участвовавшая в свержении режима Асада) стали успешные договоренности, заключенные их лидером Абу-Мухаммадом аль-Джулани с представителями других этно-конфессиональных групп и шейхами племен. Предполагаю, что этот тренд продолжится и в дальнейшем", - отметил эксперт.

Однако руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не уверен, что в Сирии будет установлен устойчивый мир: "Приведет ли это к миру в Сирии и прекращению гражданской войны? Вряд ли. Скорее, к перемирию и фиксации завоеваний".

Еще один вызов, с которым придется столкнуться новой сирийской власти - статус Голанских высот и отношения с Израилем. Последний, воспользовавшись ситуацией, осуществил наземную операцию, бомбит военные объекты на территории Сирии, в частности базы в Тартусе, и создал некую "зону безопасности".

Израиль не собирается уступать в вопросе Голанских высот / фото Getty Images

Как известно, Голанские высоты были сирийской территорией до 1967 года. Во время Шестидневной войны они были захвачены Израилем и позже аннексированы. Аннексия, которая состоялась в 1981 году, не была признана международным сообществом - соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

Во время арабо-израильской войны 1973 года Сирия попыталась вернуть себе Голанские высоты, однако потерпела поражение. Израиль не собирается уступать и сейчас.

"Очевидно также, что ни одна сирийская власть не признает Голанские высоты - сирийскую территорию, оккупированную и аннексированную Израилем - как территорию еврейского государства. Какой здесь будет процесс, сказать пока трудно, но на начальном этапе, скорее всего, повстанцы воздержатся от прямого противостояния с Израилем", - отмечает Игорь Семиволос.

США не определились

Если Турция становится в регионе номером один, то США пока не определились. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не должна вмешиваться в события в Сирии.

"Это не наша война. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь", - отметил политик.

Илия Куса отмечает, что США окажутся перед выбором: остаться и иметь дело с Турцией и протурецкими боевиками, или уйти и бросить сирийских курдов.

"Турки будут уговаривать американцев уйти, с арабскими племенами попытаются объясниться, а с курдами или договориться (с частью из них), или раздавить силой. Если администрация Байдена ничего не сделает, ставка будет сделана на Трампа, которому продадут хорошую сделку, в рамках которой американцы уйдут из Сирии, успешно "победив" террористов "ИГ" и героически дождавшись крушения правительства Асада. А курдов заставят принять реальность", - отметил эксперт.

В то же время, в США прекрасно понимают, что Сирия больше не будет рычагом для России в переговорах с Западом, включая украинский вопрос. Новоизбранный президент США Дональд Трамп после свержения режима Асадов даже намекнул, что "русские своих бросают".

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровитель - Россия, во главе с Владимиром Путиным, больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать", - отметил Трапм в одной из соцсетей.

Асад сбежал, поэтому Сирия теперь не будет рычагом для России в переговорах / Getty Images

Украинский фронт

После стремительной "эвакуации" россиян из Сирии, появились опасения, что этот российский контингент вполне может появиться на российско-украинском фронте. Но аналитики считают, что по сравнению с более 600 тысяч оккупантов, которые уже находятся в Украине "на нуле" и поблизости, это - капля в море. Мол, все, что было боеспособного в Сирии, РФ уже вытащила из тех краев. В частности, одно из самых известных подразделение российской армии - ЧВК "Вагнер" - разбилось о крепость Бахмут и теперь не существует как отдельная боевая единица.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, до падения режима Башара Асада в Сирии находилось около 6000-7500 российских солдат, включая представителей частных военных компаний.

"Даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях", - считает он.

Исходя из того, что, по данным Генерального штаба, ежедневно Вооруженные силы Украины выписывают билеты в Кобзон как минимум тысяче россиян, сирийской группировки хватит разве что на неделю.

И хотя сил на несколько фронтов России не хватило, отказываться от планов по захвату как можно большего количества украинских территорий до инаугурации Дональда Трампа, попытки дуть щеки в Африке, в частности для блокирования поставок дополнительного газа на мировой рынок, Кремль не остановит.

Но геополитическое унижение РФ уже произошло. И, возможно, оно не последнее.

Ярослав Конощук

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