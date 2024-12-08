Избранный президент США подчеркнул, что режим был сброшен, поскольку покровительница Асада отвлеклась на Украину.

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал события в Сирии. По его словам, режим Башара Асада пал, поскольку покровительница Россия его "кинула". Соответствующее заявление Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social.

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его покровительница Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в том, чтобы его защищать. Для России вообще не было никаких причин быть там", - заявил Трамп.

Избранный американский президент отметил, что россияне "потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины", где Кремль потерял сотни тысяч солдат в войне, "которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно".

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Зато представитель Белого дома Шон Саветт заявил в социальной сети X, что президент Джо Байден "внимательно следит за чрезвычайными событиями в Сирии" и контактирует с партнерами в регионе.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что "история джихадистов сирийских повстанцев вызывает беспокойство".

Сирия сегодня - что известно о ситуации в стране

Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада

Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров.

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