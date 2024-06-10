Неверность всего подхода демонстрирует опыт войн в Ираке, Сирии, а также в Украине и Израиле.

Армия США слишком полагается на концепцию ограниченной войны с применением высокоточного оружия. Практика показывает, что "высокоточная война" малоэффективна, пишет отставной подполковник армии США Амос Фокс в аналитической статье для британского Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI).

По словам аналитика, идея высокоточной войны состоит в том, чтобы использовать одну ракету с GPS-наведением и уничтожить высоко приоритетную цель, вместо сброса десятков "тупых" бомб, которые причинят много сопутствующего ущерба. В идеале использование высокоточного оружия должно полностью разгромить врага, избавив США от необходимости проводить наземную операцию.

Однако на практике эта стратегия просто не работает, говорит Фокс. Он приводит примеры из реальной практики, когда высокоточные "обезглавливающие" удары, например, попытки уничтожения высшего военного или политического руководства противника, не приносили результата. Цель благополучно переживала удар из-за разных случайностей или банально неверных данных разведки.

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На практике одиночные высокоточные удары не приносили результата, и американцам приходилось применять много высокоточных ракет, чтобы уничтожить лидера боевиков или завод по производству оружия. Это в свою очередь приводит к более высоким сопутствующим потерям среди гражданского населения, иногда даже большим, чем если бы изначально использовалось обычное "тупое", но мощное оружие, которое бы гарантировано уничтожило цель с первого раза.

По словам Фокса, в 2016-2017 годах США пришлось настолько много применять высокоточное оружие во время ожесточенных боев в Ракке и Мосуле против Исламского государства, что города в итоге были разрушены, а тысячи гражданских погибли. Похожая ситуация сейчас наблюдается в войне Израиля против ХАМАС в Газе.

"Неудобная правда о войне заключается в том, что для победы над сухопутными войсками по-прежнему требуются сухопутные войска. Высокоточное оружие, которое на самом деле не существует, дополняет сухопутные войска в победе над другими сухопутными войсками. Оно не заменяет их", – говорит Фокс.

США не готовы к Третьей мировой войне

Как писал УНИАН, Запад категорически не готов к полномасштабной войне на истощение, как в Украине. По словам аналитиков, проблема заключается как в неправильной военной доктрине, сосредоточенной на быстротечной маневренной войне, так и в неготовности промышленной базы к производству большого количества оружия.

Одной из острых проблем армии США являются ее полная беззащитность перед угрозой от дронов. Сейчас Пентагон спешно ищет выход из ситуации, но в лучшем случае понадобятся несколько лет, чтобы обеспечить армию США простейшими системами защиты от дронов.

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