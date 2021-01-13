Как утверждают судмедэксперты, мужчина покончил с собой.

В городе Альфаретта нашли мертвым одного из участников штурма Капитолия, 53-летнего Кристофера Стэнтона. Погибший лежал в подвале в крови в своем доме.

Читайте такжеШтурм Капитолия: на найденных возле здания бомбах были таймеры (видео)Об этом пишет The Sun.

Тело мужчины обнаружила его жена. Во время звонка в полицию, она сказала: "там везде кровь".

На месте инцидента полицейские нашли две полуавтоматические винтовки. Как утверждают судмедэксперты, мужчина покончил с собой.

По имеющейся информации, 6 января Стэнтон был арестован за попытку незаконного проникновения в Капитолий и за нарушение комендантского часа в Вашингтоне. Ему грозил штраф размером 1000 долларов или тюремное заключение до 180 дней.

Штурм Капитолия в США

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН