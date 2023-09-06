В случае доказательства вины экс-разведчику и его приспешнику грозит пожизненное заключение.

В Германии бывшему сотруднику Федеральной разведывательной службы (BND) и его предполагаемому приспешнику предъявили обвинение в государственной измене и шпионаже в пользу России.

Как сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ, Карстен Л. занимал руководящую должность в секретном отделе технической разведки ФРГ. В 2022 году он передал "одной из российских спецслужб" данные, составляющие государственную тайну.

В декабре 2022 года разведчика арестовали в Берлине. Его приспешника, Артура Э., задержали в январе этого года в аэропорту Мюнхена. Оба подозреваемых сотрудничали с российскими спецслужбами за денежное вознаграждение, утверждает следствие.

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В июле глава BND Бруно Каль заявил, что задержанный разведчик нанес лишь "ограниченный ущерб". По его словам, утечке не подверглись документы, которые ведомство получало от других служб, поэтому Федеральной разведывательной службе в этом случае "повезло".

В случае доказательства вины обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Российские шпионы в Германии

Германия, является одной из главных целей российских шпионских операций как один из крупнейших поставщиков военной техники в Украину. По утверждению немецких властей, масштабы таких операций со стороны РФ значительно увеличились после вторжения России в Украину в 2022 году.

Так, в начале августа был арестован офицер Управления по военным закупкам Бундесвера по подозрению в передаче секретной информации российской разведке.

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