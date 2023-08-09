В одном из случаев обвиняемый передал россиянам информацию, полученную в ходе своей работы.

Прокуратура Германии арестовала офицера управления по военным закупкам Бундесвера по подозрению в передаче секретной информации российской разведке.

Как пишет Reuters, гражданин Германии Томас Х. с мая неоднократно обращался в консульство России в Бонне и посольство в Берлине по собственной инициативе и предлагал сотрудничество.

"Федеральный прокурор арестовал немецкого офицера по подозрению в работе на иностранную секретную службу. Бдительность - это в порядке вещей", - написал министр юстиции Марко Бушманн.

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В одном из случаев обвиняемый передал россиянам информацию, полученную в ходе своей работы, заявили в федеральной прокуратуре.

Он был задержан в Кобленце, штаб-квартире агентства по закупкам на Западе Германии, а в его доме и на рабочем месте провели обыски. В среду судья заключил предателя под стражу.

Прокуратура не сообщила никаких дополнительных подробностей. В Минобороны Германии отказались комментировать этот случай.

В агентстве по закупкам работают почти 12 тысяч человек, в том числе около 1800 военнослужащих. В 2021 году агентство заключило сделки по закупке бундесвером вооружения и техники общим объемом 17,6 млрд евро.

Российские шпионы в Германии - новости

Немецкие власти отметили, что Германия, один из крупнейших поставщиков военной техники в Украину, является главной целью российских шпионских операций, масштабы которых увеличились после вторжения России в Украину в 2022 году.

В декабре там арестовали сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), которого они подозревали в шпионаже в пользу России. Он передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности.

За несколько месяцев до этого стало известно о двух чиновниках из министерства экономики Германии, которых заподозрили в шпионаже в пользу России. Немного позже главу Национального агентства кибербезопасности Германии Арне Шенбома уволили из-за подозрений в связях с российской разведкой.

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