Местные власти должны будут разработать систему, которая обеспечит "всех нуждающихся" бесплатной продукцией.

Члены шотландского парламента одобрили законопроект о бесплатных гигиенических продуктах для женщин. Решение приняли в рамках помощи тем, кто во время менструации не может купить необходимую продукцию.

Читайте такжеВ Шотландии женщины будут получать бесплатные прокладки и тампоныКак пишет BBC, законопроект был внесен депутатом от лейбористов Моникой Леннон. С 2016 года она борется за искоренение бедности. По ее словам, это «практичный и прогрессивный» закон, ставший особенно важным из-за пандемии коронавируса.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что гордится принятым решением.

«Горжусь тем, что могу проголосовать за это новаторское решение, сделав Шотландию первой страной, предоставившей бесплатный доступ к продукции для всех, кто в ней нуждается. Важная политическая мера для женщин и девушек», – написала она в Twitter.

Новый закон в Шотландии: что еще известно

Закон основан на уже действующей в Шотландии мере, по которой в туалетах колледжей, школ, университетов должны быть бесплатные прокладки и тампоны.

Теперь местные власти должны будут разработать систему, которая обеспечит «всех нуждающихся» бесплатной продукцией.

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Автор: Катерина Шварц