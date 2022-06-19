Он считает, что попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно договориться.

Канцлер Германии Олаф Шольц принципиально согласился с политикой примирения с РФ, которой придерживалась его предшественница на этом посту Ангела Меркель.

Об этом Шольц заявил в интервью dpa, передает Süddeutsche Zeitung.

"Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно объясниться. Я вижу себя близким к своей предшественнице", - сказал Шольц.

Однако он по-другому оценил энергетическую политику в отношении России последних лет. "В немецкой экономической политике было ошибкой, что мы слишком сконцентрировали свое энергоснабжение на России, не строя необходимой инфраструктуры, чтобы в случае чего можно было быстро изменить курс", - пояснил он.

Будучи мэром Гамбурга, Шольц выступал за строительство терминалов для сжиженного газа на северном побережье Германии.

На вопрос, означает ли это, что он не сделал никаких ошибок в политике в отношении России, а Меркель сделала, Шольц заявил: "Это недопустимое сокращение моего ответа. Я всегда хорошо работал с бывшим федеральным канцлером".

Напомним, недавно Ангела Меркель заявила, что не считает свою политику в отношении РФ ошибочной, как и решение отказать Украине в предоставлении ПДЧ в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году.

Шольц также считает верным решение Меркель, которая тогда выступила против процесса вступления Украины в НАТО.

"Критериям для вступления в НАТО должно соответствовать каждое государство, которое хочет присоединиться к альянсу. Вступление Украины в НАТО не стояло на повестке дня", - сказал Шольц.

"Это знали все, включая президента России. Тем абсурднее, что Путин оправдывал свое нападение на Украину тем, что в какой-то момент Украина может как-то вдруг оказаться там" - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в интервью немецкому изданию Spiegel экс-канцлер Ангела Меркель не стала извиняться за свою политику в отношении России. Она заявила, что не считает себя виновной в нападении РФ на Украину.

Тогда Меркель пояснила, что заблокировала предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2008 году, поскольку "Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в сфере внутренней политики", а ускоренному вступлению препятствовала бы Россия, что "не пошло бы на пользу".

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