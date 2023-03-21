Он намекнул, что институты Евросоюза нужно в корне реформировать.

Немецкий канцлер Олаф Шольц призвал к масштабным реформам в Евросоюзе и настаивает на отказе от принципа единогласия.

Об этом канцер сказал в интервью Rheinische Post. Он настаивает на принятии решений большинством. "Не должно быть так, что одна страна может все остановить. Мы не должны рассматривать тот факт, что не все всегда согласны, как проблему", - пояснил свою позицию Шольц.

"Надо искать пути к решению вопроса. Мы не можем позволить, чтобы все институциональные структуры оставались такими, как они есть", - добавил канцлер.

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Отказ от принципа единодушия

Первым об отказе от этого принципа заговорил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В частности, в начале лета 2022 года он инициировал отказ от принципа принятия единогласных решений при рассмотрении судьбоносных вопросов для сообщества. "... Мы должны приложить усилия для реформы ЕС и процесса принятия решений... Это означает сокращение сферы действия правила единогласия во внешней политике и других сферах, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов", - отметил тогда Боррель.

А осенью того же года основные левоцентристские партии Европы заявили, что ЕС должен перейти от припципа единодушия к голосованию большинством в некоторых сферах внешней политики, особенно в отношении санкций против РФ.

Такие разговоры вызваны тем, что некоторые страны, в частности Венгрия, часто злоупотребляют этим принципом для блокировки важных решений по международной политике.

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