По закону, в Северной Корее можно получить от 5 до 15 лет принудительных работ, если вас поймают с южнокорейским контентом.

В КНДР ученика средней школы приговорили к 14 годам принудительных работ за просмотр пяти минут южнокорейского фильма.

Как сообщил южнокорейскому изданию Daily NK источник в северокорейской провинции Янгандо, в ноябре 14-летний подросток был арестован после просмотра популярного южнокорейского фильма "Человек из ниоткуда" (2010).

По словам собеседника, школьника приговорили к 14 годам принудительных работ, несмотря на то, что он успел посмотреть всего 5 минут ленты.

По закону, в Северной Корее можно получить от 5 до 15 лет принудительных работ, если вас поймают за просмотром, прослушиванием или хранением южнокорейских фильмов, записей, книг, песен, рисунков или фотографий.

Читайте такжеКитай запретил звездам показывать роскошь в соцсетяхВласти Северной Кореи знают, что южнокорейские фильмы и телепрограммы довольно популярны среди северокорейской молодежи, поэтому издание предполагает, что таким показательным наказанием несовершеннолетнего они стремятся создать атмосферу страха и показать, что закон не делает скидок на возраст.

С наказанием могут столкнуться и родители школьника.

Издание также упоминает историю еще одного подростка, из провинции Синыйджу. В феврале его сослали в сельский регион КНДР вместе с родителями после того, как поймали за просмотром порнографии.

С прошлого года власти Северной Кореи открыли три новых лагеря для политических заключенных. Содержащиеся там люди были признаны виновными в нарушении закона, запрещающего все, что режим называет "реакционным образом мыслей", в том числе просмотр зарубежные телепрограммы или фильмов, а также использование мобильного телефона иностранного производства. Некоторых отправляли в заключение вместе с семьями.

Как сообщал УНИАН, ранее, по информации СМИ, жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он незаконно завез в страну популярный южнокорейский сериал стриминговой платформы Netflix "Игра в кальмара".

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Автор: Катерина Комолова