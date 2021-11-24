В стране осудили группу школьников.

Жителя КНДР приговорили к расстрелу после того, как он незаконно завез в страну популярный южнокорейский сериал стриминговой платформы Netflix "Игра в кальмара".

Об этом пишет Radio Free Asia.

Мужчину казнят за то, что он продавал флешки с эпизодами сериала. А за покупку одной из них к заключению приговорили семерых школьников.

Отмечается, что один из учеников получил пожизненный срок. Именно он приобрел флешку. Остальным школьникам присудили по пять лет каторги.

По данным Daily Mail, в настоящее время в учебном учреждении проводятся обыски. По некоторым данным, уволен был директор школы, секретарь по делам молодежи и классная руководительница. Не исключено, что их могут сослать на угольные шахты в качестве наказания.

Читайте такжеСоздатель "Игры в кальмара" анонсировал второй сезон кровавого сериалаОтмечается, что вынесение данного приговора – первый случай после принятия в январе 2021 года в Северной Корее закона "Об искоренении реакционной мысли и культуры". Он предусматривает наказание в виде расстрела за распространение, просмотр или хранения фильмов или книг из "капиталистических стран" – Южной Кореи и США.

Известно, что месяц назад правительство КНДР раскритиковало сериал "Игра в кальмара", назвав ее примером "дикости в южнокорейском капиталистическом обществе".

Напомним, ранее сообщалось, как в Панаме во время вечеринки в стиле сериала "Игра в кальмара" погибли пять человек.

"Игра в кальмара": что известно о сериале

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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Автор: Катерина Шварц